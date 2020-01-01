Токеномика на MERO Mercury Coin (MERO) Открийте ключова информация за MERO Mercury Coin (MERO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MERO Mercury Coin (MERO) Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe. Официален уебсайт: https://mero.sunburn.world Купете MERO сега!

Токеномика и анализ на цената за MERO Mercury Coin (MERO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MERO Mercury Coin (MERO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 126.91K $ 126.91K $ 126.91K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 126.91K $ 126.91K $ 126.91K Рекорд за всички времена: $ 0.00194801 $ 0.00194801 $ 0.00194801 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012691 $ 0.00012691 $ 0.00012691 Научете повече за цената на MERO Mercury Coin (MERO)

Токеномика на MERO Mercury Coin (MERO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MERO Mercury Coin (MERO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MERO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MERO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MERO, разгледайте цената в реално време на токените MERO!

Прогноза за цената за MERO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MERO? Нашата страница за прогноза за цената MERO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MERO сега!

