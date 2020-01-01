Токеномика на Merkle Trade (MKL) Открийте ключова информация за Merkle Trade (MKL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Merkle Trade (MKL) Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Официален уебсайт: https://merkle.trade/ Купете MKL сега!

Токеномика и анализ на цената за Merkle Trade (MKL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Merkle Trade (MKL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 32.89M $ 32.89M $ 32.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.63M $ 6.63M $ 6.63M Рекорд за всички времена: $ 0.46655 $ 0.46655 $ 0.46655 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.056817 $ 0.056817 $ 0.056817 Текуща цена: $ 0.066278 $ 0.066278 $ 0.066278 Научете повече за цената на Merkle Trade (MKL)

Токеномика на Merkle Trade (MKL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Merkle Trade (MKL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MKL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MKL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MKL, разгледайте цената в реално време на токените MKL!

Прогноза за цената за MKL Искате ли да знаете какъв път може да поеме MKL? Нашата страница за прогноза за цената MKL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MKL сега!

