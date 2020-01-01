Токеномика на Merge (MERGE) Открийте ключова информация за Merge (MERGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Merge (MERGE) Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services. Официален уебсайт: https://projectmerge.org/ Купете MERGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Merge (MERGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Merge (MERGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.12K $ 20.12K $ 20.12K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 90.33M $ 90.33M $ 90.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.28K $ 22.28K $ 22.28K Рекорд за всички времена: $ 0.091276 $ 0.091276 $ 0.091276 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00022277 $ 0.00022277 $ 0.00022277 Научете повече за цената на Merge (MERGE)

Токеномика на Merge (MERGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Merge (MERGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MERGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MERGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MERGE, разгледайте цената в реално време на токените MERGE!

Прогноза за цената за MERGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме MERGE? Нашата страница за прогноза за цената MERGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MERGE сега!

