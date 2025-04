Какво е meow meow meow meow (MEOW)

This project is a meme coin based on the AI generated tik tok cat. The tik tok has a meow song over AI generated content of a cat and has a new story each time. There are many variations of the song but the only lyric is always "meow". This project represents that meme and shares the content of the original creator whom we are in partnership with and have full support. This project spreads the meow meme and song as a coin

