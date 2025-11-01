БорсаDEX+
Цената в реално време на Mentat днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SPICE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SPICE в MEXC сега.

Mentat цена (SPICE)

Не се намира в списъка

1 SPICE към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Mentat (SPICE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:26:12 (UTC+8)

Информация за цената за Mentat (SPICE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03520001
$ 0.03520001$ 0.03520001

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Mentat (SPICE) е--. През последните 24 часа SPICE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPICE е $ 0.03520001, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPICE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mentat (SPICE)

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

--
----

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

999.84M
999.84M 999.84M

999,836,677.094542
999,836,677.094542 999,836,677.094542

Текущата пазарна капитализация на Mentat е $ 7.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPICE е 999.84M, като общото предлагане е 999836677.094542. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.12K.

История на цените за Mentat (SPICE) USD

През днешния ден промяната в цената на Mentat към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Mentat към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Mentat към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Mentat към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-20.80%
60 дни$ 0-0.31%
90 дни$ 0--

Какво е Mentat (SPICE)

Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.

Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.

The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.

This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Mentat (SPICE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Mentat (USD)

Колко ще струва Mentat (SPICE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Mentat (SPICE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Mentat.

Проверете прогнозата за цената за Mentat сега!

SPICE към местни валути

Токеномика на Mentat (SPICE)

Разбирането на токеномиката на Mentat (SPICE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPICE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Mentat (SPICE)

Колко струва Mentat (SPICE) днес?
Цената в реално време на SPICE в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SPICE към USD?
Текущата цена на SPICE към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Mentat?
Пазарната капитализация за SPICE е $ 7.12K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SPICE?
Циркулиращото предлагане на SPICE е 999.84M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SPICE?
SPICE постигна ATH цена от 0.03520001 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SPICE?
SPICE достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на SPICE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SPICE е -- USD.
Ще се повиши ли SPICE тази година?
SPICE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SPICE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:26:12 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Mentat (SPICE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

