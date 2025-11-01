Информация за цената за MEMEXSOL (MEMEXSOL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.77% Промяна на цената (1д) +7.63% Промяна на цената (7д) -7.09% Промяна на цената (7д) -7.09%

Цената в реално време за MEMEXSOL (MEMEXSOL) е--. През последните 24 часа MEMEXSOL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEMEXSOL е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEMEXSOL има промяна от +0.77% за последния час, +7.63% за 24 часа и -7.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MEMEXSOL (MEMEXSOL)

Пазарна капитализация $ 38.82K$ 38.82K $ 38.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 38.82K$ 38.82K $ 38.82K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,999.46 999,999,999.46 999,999,999.46

Текущата пазарна капитализация на MEMEXSOL е $ 38.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEMEXSOL е 1000.00M, като общото предлагане е 999999999.46. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 38.82K.