Информация за цената за Memetern (MXT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02195083 $ 0.02195083 $ 0.02195083 24-часов нисък $ 0.02312183 $ 0.02312183 $ 0.02312183 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.02195083$ 0.02195083 $ 0.02195083 24-часов висок $ 0.02312183$ 0.02312183 $ 0.02312183 Рекорд за всички времена $ 0.02951287$ 0.02951287 $ 0.02951287 Най-ниска цена $ 0.00430847$ 0.00430847 $ 0.00430847 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -1.30% Промяна на цената (7д) +17.07% Промяна на цената (7д) +17.07%

Цената в реално време за Memetern (MXT) е$0.02272597. През последните 24 часа MXT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02195083 до най-висока стойност $ 0.02312183, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MXT е $ 0.02951287, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00430847.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MXT има промяна от -- за последния час, -1.30% за 24 часа и +17.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Memetern (MXT)

Пазарна капитализация $ 22.73M$ 22.73M $ 22.73M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 22.73M$ 22.73M $ 22.73M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Memetern е $ 22.73M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MXT е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.73M.