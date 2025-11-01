Информация за цената за memestock (MEMESTOCK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.44% Промяна на цената (1д) +11.97% Промяна на цената (7д) -34.70% Промяна на цената (7д) -34.70%

Цената в реално време за memestock (MEMESTOCK) е--. През последните 24 часа MEMESTOCK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEMESTOCK е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEMESTOCK има промяна от +1.44% за последния час, +11.97% за 24 часа и -34.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за memestock (MEMESTOCK)

Пазарна капитализация $ 47.84K$ 47.84K $ 47.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 47.84K$ 47.84K $ 47.84K Циркулиращо предлагане 999.60M 999.60M 999.60M Общо предлагане 999,604,470.465285 999,604,470.465285 999,604,470.465285

Текущата пазарна капитализация на memestock е $ 47.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEMESTOCK е 999.60M, като общото предлагане е 999604470.465285. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 47.84K.