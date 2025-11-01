Информация за цената за Memesis World (MEMS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01219792$ 0.01219792 $ 0.01219792 Най-ниска цена $ 0.00798364$ 0.00798364 $ 0.00798364 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Memesis World (MEMS) е$0.01133386. През последните 24 часа MEMS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEMS е $ 0.01219792, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00798364.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEMS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Memesis World (MEMS)

Пазарна капитализация $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Циркулиращо предлагане 530.00M 530.00M 530.00M Общо предлагане 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

Текущата пазарна капитализация на Memesis World е $ 5.89M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEMS е 530.00M, като общото предлагане е 999999777.848888. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.33M.