Цената в реално време на Memesis World днес е 0.01133386 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MEMS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MEMS в MEXC сега.

Повече за MEMS

MEMSценова информация

Какво представлява MEMS

Бяла книга MEMS

Официален уебсайт на MEMS

Токеномика на MEMS

MEMS ценова прогноза

Memesis World Лого

Memesis World цена (MEMS)

1 MEMS към USD - цена в реално време:

$0.01133386
$0.01133386$0.01133386
0.00%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Memesis World (MEMS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:58:22 (UTC+8)

Информация за цената за Memesis World (MEMS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01219792
$ 0.01219792$ 0.01219792

$ 0.00798364
$ 0.00798364$ 0.00798364

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Memesis World (MEMS) е$0.01133386. През последните 24 часа MEMS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEMS е $ 0.01219792, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00798364.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEMS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Memesis World (MEMS)

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

--
----

$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M

530.00M
530.00M 530.00M

999,999,777.848888
999,999,777.848888 999,999,777.848888

Текущата пазарна капитализация на Memesis World е $ 5.89M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEMS е 530.00M, като общото предлагане е 999999777.848888. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.33M.

История на цените за Memesis World (MEMS) USD

През днешния ден промяната в цената на Memesis World към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Memesis World към USD беше $ +0.0029110339.
През последните 60 дни промяната в цената на Memesis World към USD беше $ +0.0015404891.
През последните 90 дни промяната в цената на Memesis World към USD беше $ +0.00190804360029986.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ +0.0029110339+25.68%
60 дни$ +0.0015404891+13.59%
90 дни$ +0.00190804360029986+20.24%

Какво е Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят.

Прогноза за цената за Memesis World (USD)

Колко ще струва Memesis World (MEMS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Memesis World (MEMS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Memesis World.

Проверете прогнозата за цената за Memesis World сега!

MEMS към местни валути

Токеномика на Memesis World (MEMS)

Разбирането на токеномиката на Memesis World (MEMS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MEMS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Memesis World (MEMS)

Колко струва Memesis World (MEMS) днес?
Цената в реално време на MEMS в USD е 0.01133386 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MEMS към USD?
Текущата цена на MEMS към USD е $ 0.01133386. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Memesis World?
Пазарната капитализация за MEMS е $ 5.89M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MEMS?
Циркулиращото предлагане на MEMS е 530.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MEMS?
MEMS постигна ATH цена от 0.01219792 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MEMS?
MEMS достигна ATL цена от 0.00798364 USD.
Какъв е обемът на търговията на MEMS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MEMS е -- USD.
Ще се повиши ли MEMS тази година?
MEMS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MEMS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:58:22 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Memesis World (MEMS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,390.48
$3,853.00
$0.02772
$186.00
$1.0003
