Информация за цената за Memerot (MEMEROT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00109721$ 0.00109721 $ 0.00109721 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.10% Промяна на цената (1д) -0.80% Промяна на цената (7д) +16.06% Промяна на цената (7д) +16.06%

Цената в реално време за Memerot (MEMEROT) е--. През последните 24 часа MEMEROT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEMEROT е $ 0.00109721, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEMEROT има промяна от -0.10% за последния час, -0.80% за 24 часа и +16.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Memerot (MEMEROT)

Пазарна капитализация $ 133.24K$ 133.24K $ 133.24K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 183.12K$ 183.12K $ 183.12K Циркулиращо предлагане 727.60M 727.60M 727.60M Общо предлагане 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

Текущата пазарна капитализация на Memerot е $ 133.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEMEROT е 727.60M, като общото предлагане е 999985679.017029. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 183.12K.