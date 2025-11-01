Информация за цената за Memeputer (MEMEPUTER) (USD)

Цената в реално време за Memeputer (MEMEPUTER) е$0.00120451. През последните 24 часа MEMEPUTER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00076001 до най-висока стойност $ 0.00152527, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEMEPUTER е $ 0.00386168, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006515.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEMEPUTER има промяна от +2.90% за последния час, +50.77% за 24 часа и +59.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Memeputer (MEMEPUTER)

Текущата пазарна капитализация на Memeputer е $ 1.01M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEMEPUTER е 836.00M, като общото предлагане е 835995157.826484. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.01M.