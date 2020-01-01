Токеномика на Memelinked (MK) Открийте ключова информация за Memelinked (MK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Memelinked (MK) MemeLinked is more than just a token; it's a unique blend of meme culture and utility within the MSI ecosystem. Founded by the visionary Pablo Cro, MemeLinked offers an engaging social network that fuels organic growth and exposure for real projects. Our platform bridges the gap between fun and functionality, empowering users to connect in a space where communities thrive and opportunities abound. Официален уебсайт: https://www.memelinked.io/ Купете MK сега!

Токеномика и анализ на цената за Memelinked (MK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Memelinked (MK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Общо предлагане: $ 49.62M $ 49.62M $ 49.62M Циркулиращо предлагане: $ 49.62M $ 49.62M $ 49.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Рекорд за всички времена: $ 0.308622 $ 0.308622 $ 0.308622 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00235886 $ 0.00235886 $ 0.00235886 Текуща цена: $ 0.085232 $ 0.085232 $ 0.085232 Научете повече за цената на Memelinked (MK)

Токеномика на Memelinked (MK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Memelinked (MK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MK, разгледайте цената в реално време на токените MK!

Прогноза за цената за MK Искате ли да знаете какъв път може да поеме MK? Нашата страница за прогноза за цената MK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MK сега!

