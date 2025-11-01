Информация за цената за MEMELESS COIN (MEMELESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002186 $ 0.00002186 $ 0.00002186 24-часов нисък $ 0.00002275 $ 0.00002275 $ 0.00002275 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002186$ 0.00002186 $ 0.00002186 24-часов висок $ 0.00002275$ 0.00002275 $ 0.00002275 Рекорд за всички времена $ 0.00343906$ 0.00343906 $ 0.00343906 Най-ниска цена $ 0.00002158$ 0.00002158 $ 0.00002158 Промяна на цената (1ч) -1.17% Промяна на цената (1д) +1.22% Промяна на цената (7д) -6.47% Промяна на цената (7д) -6.47%

Цената в реално време за MEMELESS COIN (MEMELESS) е$0.00002232. През последните 24 часа MEMELESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002186 до най-висока стойност $ 0.00002275, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEMELESS е $ 0.00343906, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002158.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEMELESS има промяна от -1.17% за последния час, +1.22% за 24 часа и -6.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MEMELESS COIN (MEMELESS)

Пазарна капитализация $ 22.27K$ 22.27K $ 22.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 22.27K$ 22.27K $ 22.27K Циркулиращо предлагане 997.77M 997.77M 997.77M Общо предлагане 997,766,802.251166 997,766,802.251166 997,766,802.251166

Текущата пазарна капитализация на MEMELESS COIN е $ 22.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEMELESS е 997.77M, като общото предлагане е 997766802.251166. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.27K.