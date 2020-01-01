Токеномика на MemeGames AI (MGAMES) Открийте ключова информация за MemeGames AI (MGAMES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MemeGames AI (MGAMES) Own the Token. Play the Game. Grow the Community MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games. Why MG Token ($MGAMES) Matters MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards. MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base $MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy Официален уебсайт: https://memegames.ai/onboarding Купете MGAMES сега!

Токеномика и анализ на цената за MemeGames AI (MGAMES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MemeGames AI (MGAMES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Рекорд за всички времена: $ 0.00726063 $ 0.00726063 $ 0.00726063 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00106447 $ 0.00106447 $ 0.00106447 Текуща цена: $ 0.00283164 $ 0.00283164 $ 0.00283164 Научете повече за цената на MemeGames AI (MGAMES)

Токеномика на MemeGames AI (MGAMES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MemeGames AI (MGAMES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MGAMES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MGAMES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MGAMES, разгледайте цената в реално време на токените MGAMES!

