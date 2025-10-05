Цената в реално време на MemeGames AI днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MGAMES към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MGAMES в MEXC сега.Цената в реално време на MemeGames AI днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MGAMES към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MGAMES в MEXC сега.

MemeGames AI цена (MGAMES)

1 MGAMES към USD - цена в реално време:

$0.00067989
$0.00067989$0.00067989
-1.30%1D
MemeGames AI (MGAMES) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:33:04 (UTC+8)

Информация за цената за MemeGames AI (MGAMES) (USD)

Цената в реално време за MemeGames AI (MGAMES) е--. През последните 24 часа MGAMES се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MGAMES е $ 0.00726063, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MGAMES има промяна от -0.19% за последния час, -1.30% за 24 часа и +5.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MemeGames AI (MGAMES)

$ 679.89K
$ 679.89K$ 679.89K

--
----

$ 679.89K
$ 679.89K$ 679.89K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MemeGames AI е $ 679.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MGAMES е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 679.89K.

История на цените за MemeGames AI (MGAMES) USD

През днешния ден промяната в цената на MemeGames AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на MemeGames AI към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на MemeGames AI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на MemeGames AI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-1.30%
30 дни$ 0-24.31%
60 дни$ 0-75.16%
90 дни$ 0--

Какво е MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MemeGames AI (MGAMES) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за MemeGames AI (USD)

Колко ще струва MemeGames AI (MGAMES) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от MemeGames AI (MGAMES) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за MemeGames AI.

Проверете прогнозата за цената за MemeGames AI сега!

MGAMES към местни валути

Токеномика на MemeGames AI (MGAMES)

Разбирането на токеномиката на MemeGames AI (MGAMES) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MGAMES сега!

Хората също питат: Други въпроси относно MemeGames AI (MGAMES)

Колко струва MemeGames AI (MGAMES) днес?
Цената в реално време на MGAMES в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MGAMES към USD?
Текущата цена на MGAMES към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на MemeGames AI?
Пазарната капитализация за MGAMES е $ 679.89K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MGAMES?
Циркулиращото предлагане на MGAMES е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MGAMES?
MGAMES постигна ATH цена от 0.00726063 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MGAMES?
MGAMES достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MGAMES?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MGAMES е -- USD.
Ще се повиши ли MGAMES тази година?
MGAMES може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MGAMES за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:33:04 (UTC+8)

