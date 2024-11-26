Токеномика на Memeerkat (MKAT) Открийте ключова информация за Memeerkat (MKAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Memeerkat (MKAT) Launched in 26/11/2024 by a global team of developers, Memeerkat (MKAT) is a community-driven meme token inspired by the resilience and cooperative spirit of meerkats. The project aims to combine the engaging nature of meme culture with practical utility within the cryptocurrency ecosystem. Memeerkat is built on the TON Blockchain, leveraging its efficiency, scalability, and low transaction costs to offer a seamless user experience. Memeerkat's core vision is to foster a fun, inclusive community that supports decentralized initiatives while driving real-world applications for MKAT. At its heart, the project seeks to balance humor and utility, creating a token that is not only entertaining but also valuable for its holders. Официален уебсайт: https://www.memeerkat.xyz/ Бяла книга: https://www.memeerkat.xyz/ Купете MKAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Memeerkat (MKAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Memeerkat (MKAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.98K $ 18.98K $ 18.98K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.98K $ 18.98K $ 18.98K Рекорд за всички времена: $ 0.00640077 $ 0.00640077 $ 0.00640077 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001476 $ 0.00001476 $ 0.00001476 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Memeerkat (MKAT)

Токеномика на Memeerkat (MKAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Memeerkat (MKAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MKAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MKAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MKAT, разгледайте цената в реално време на токените MKAT!

Прогноза за цената за MKAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме MKAT? Нашата страница за прогноза за цената MKAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MKAT сега!

