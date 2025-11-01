Memecoin Supercycle цена (SUPR)
--
0.00%
-4.74%
-4.74%
Цената в реално време за Memecoin Supercycle (SUPR) е$0.00000866. През последните 24 часа SUPR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000866 до най-висока стойност $ 0.00000866, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUPR е $ 0.00449673, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000735.
Що се отнася до краткосрочното представяне, SUPR има промяна от -- за последния час, 0.00% за 24 часа и -4.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Memecoin Supercycle е $ 8.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUPR е 999.54M, като общото предлагане е 999541867.5082984. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.66K.
През днешния ден промяната в цената на Memecoin Supercycle към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на Memecoin Supercycle към USD беше $ -0.0000011544.
През последните 60 дни промяната в цената на Memecoin Supercycle към USD беше $ -0.0000008443.
През последните 90 дни промяната в цената на Memecoin Supercycle към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0.0
|0.00%
|30 дни
|$ -0.0000011544
|-13.33%
|60 дни
|$ -0.0000008443
|-9.75%
|90 дни
|$ 0
|--
What is $SUPR?
🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together.
Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds.
More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎
The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
