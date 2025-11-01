Информация за цената за Memecoin Supercycle (SUPR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000866 $ 0.00000866 $ 0.00000866 24-часов нисък $ 0.00000866 $ 0.00000866 $ 0.00000866 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000866$ 0.00000866 $ 0.00000866 24-часов висок $ 0.00000866$ 0.00000866 $ 0.00000866 Рекорд за всички времена $ 0.00449673$ 0.00449673 $ 0.00449673 Най-ниска цена $ 0.00000735$ 0.00000735 $ 0.00000735 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) -4.74% Промяна на цената (7д) -4.74%

Цената в реално време за Memecoin Supercycle (SUPR) е$0.00000866. През последните 24 часа SUPR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000866 до най-висока стойност $ 0.00000866, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUPR е $ 0.00449673, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000735.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUPR има промяна от -- за последния час, 0.00% за 24 часа и -4.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Memecoin Supercycle (SUPR)

Пазарна капитализация $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K Циркулиращо предлагане 999.54M 999.54M 999.54M Общо предлагане 999,541,867.5082984 999,541,867.5082984 999,541,867.5082984

Текущата пазарна капитализация на Memecoin Supercycle е $ 8.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUPR е 999.54M, като общото предлагане е 999541867.5082984. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.66K.