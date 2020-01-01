Токеномика на Meme Index (MEMEX) Открийте ключова информация за Meme Index (MEMEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Meme Index (MEMEX) Meme Index is a revolutionary crypto platform addressing three major challenges in the market: portfolio fragmentation, limited community involvement, and lack of trust. By introducing unified crypto baskets for diversified investments, community-driven governance mechanisms, and robust security through audited smart contracts, Meme Index offers a transparent, inclusive, and userfriendly solution. This whitepaper outlines the project's vision, roadmap, tokenomics, and technical foundations.

Токеномика и анализ на цената за Meme Index (MEMEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Meme Index (MEMEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.75M $ 16.75M $ 16.75M Рекорд за всички времена: $ 0.00526818 $ 0.00526818 $ 0.00526818 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0010944 $ 0.0010944 $ 0.0010944 Текуща цена: $ 0.00111646 $ 0.00111646 $ 0.00111646 Научете повече за цената на Meme Index (MEMEX)

Токеномика на Meme Index (MEMEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Meme Index (MEMEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEMEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEMEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEMEX, разгледайте цената в реално време на токените MEMEX!

Прогноза за цената за MEMEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме MEMEX? Нашата страница за прогноза за цената MEMEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MEMEX сега!

