Какво е MEME GOATSTX (GOATSTX)

MemeGoat is a decentralized finance layer on Bitcoin L2 Stacks. We enable users with on-the-go utilities such as mint tokens, Create token Locks (either vested and unvested), Raise liquidity through self-listed presales, self-service staking pool deployer, Play a variety of games, Earn through SocialFi community task, Swap on the MemeGoat Dex, with built-in AntiRug proof mechanisms. Pioneering a secure layer for communities to grow and provide instant utilities on the leading Bitcoin layer-2 (stacks)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!