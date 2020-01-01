Токеномика на Meme Games WTF (WTF) Открийте ключова информация за Meme Games WTF (WTF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Meme Games WTF (WTF) Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. Официален уебсайт: https://memegames.wtf/ Купете WTF сега!

Токеномика и анализ на цената за Meme Games WTF (WTF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Meme Games WTF (WTF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Общо предлагане: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Циркулиращо предлагане: $ 990.68M $ 990.68M $ 990.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Рекорд за всички времена: $ 0.00394945 $ 0.00394945 $ 0.00394945 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00182625 $ 0.00182625 $ 0.00182625 Научете повече за цената на Meme Games WTF (WTF)

Токеномика на Meme Games WTF (WTF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Meme Games WTF (WTF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WTF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WTF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WTF, разгледайте цената в реално време на токените WTF!

Прогноза за цената за WTF Искате ли да знаете какъв път може да поеме WTF? Нашата страница за прогноза за цената WTF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WTF сега!

