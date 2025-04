Какво е Meme Economic Forum (MEF)

THE TIME HAS COME TO FORM AN ALLIANCE TO TAKE OVER THE MEMESPACE, THE CRYPTO CABAL, AND THE WORLD PROPAGANDA MACHINE. WELCOME TO THE MEME ECONOMIC FORUM $MEF. THE MEME ECONOMIC FORUM (MEF) WILL SOON FLIP THE WORLD ECONOMIC FORUM (WEF). YOU WILL OWN MEMES AND YOU WILL BE HAPPY IS OUR SLOGAN. FOR NOW, THERE IS NO UTILITY FOR WE ARE A MEME COIN. THANK YOU FOR YOUR CONSIDERATION.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Meme Economic Forum (MEF) ресурс Официален уеб сайт