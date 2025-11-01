Информация за цената за Meme Alliance (MMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00227498 $ 0.00227498 $ 0.00227498 24-часов нисък $ 0.00239404 $ 0.00239404 $ 0.00239404 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00227498$ 0.00227498 $ 0.00227498 24-часов висок $ 0.00239404$ 0.00239404 $ 0.00239404 Рекорд за всички времена $ 0.073829$ 0.073829 $ 0.073829 Най-ниска цена $ 0.0011163$ 0.0011163 $ 0.0011163 Промяна на цената (1ч) +0.82% Промяна на цената (1д) +4.58% Промяна на цената (7д) -12.42% Промяна на цената (7д) -12.42%

Цената в реално време за Meme Alliance (MMA) е$0.00238088. През последните 24 часа MMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00227498 до най-висока стойност $ 0.00239404, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MMA е $ 0.073829, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0011163.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MMA има промяна от +0.82% за последния час, +4.58% за 24 часа и -12.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Meme Alliance (MMA)

Пазарна капитализация $ 204.01K$ 204.01K $ 204.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 238.77K$ 238.77K $ 238.77K Циркулиращо предлагане 85.44M 85.44M 85.44M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Meme Alliance е $ 204.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MMA е 85.44M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 238.77K.