Информация за цената за MEMDEX100 (MEMDEX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00182918 $ 0.00182918 $ 0.00182918 24-часов нисък $ 0.00201176 $ 0.00201176 $ 0.00201176 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00182918$ 0.00182918 $ 0.00182918 24-часов висок $ 0.00201176$ 0.00201176 $ 0.00201176 Рекорд за всички времена $ 0.090549$ 0.090549 $ 0.090549 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.64% Промяна на цената (1д) +8.15% Промяна на цената (7д) -1.18% Промяна на цената (7д) -1.18%

Цената в реално време за MEMDEX100 (MEMDEX) е$0.00200947. През последните 24 часа MEMDEX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00182918 до най-висока стойност $ 0.00201176, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEMDEX е $ 0.090549, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEMDEX има промяна от +1.64% за последния час, +8.15% за 24 часа и -1.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MEMDEX100 (MEMDEX)

Пазарна капитализация $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Циркулиращо предлагане 988.82M 988.82M 988.82M Общо предлагане 988,819,100.9282333 988,819,100.9282333 988,819,100.9282333

Текущата пазарна капитализация на MEMDEX100 е $ 1.99M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEMDEX е 988.82M, като общото предлагане е 988819100.9282333. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.99M.