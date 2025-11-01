MEMDEX100 цена (MEMDEX)
+1.64%
+8.15%
-1.18%
-1.18%
Цената в реално време за MEMDEX100 (MEMDEX) е$0.00200947. През последните 24 часа MEMDEX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00182918 до най-висока стойност $ 0.00201176, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEMDEX е $ 0.090549, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.
Що се отнася до краткосрочното представяне, MEMDEX има промяна от +1.64% за последния час, +8.15% за 24 часа и -1.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на MEMDEX100 е $ 1.99M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEMDEX е 988.82M, като общото предлагане е 988819100.9282333. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.99M.
През днешния ден промяната в цената на MEMDEX100 към USD беше $ +0.00015134.
През последните 30 дни промяната в цената на MEMDEX100 към USD беше $ +0.0000741608.
През последните 60 дни промяната в цената на MEMDEX100 към USD беше $ -0.0001083118.
През последните 90 дни промяната в цената на MEMDEX100 към USD беше $ -0.0000804452756505327.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.00015134
|+8.15%
|30 дни
|$ +0.0000741608
|+3.69%
|60 дни
|$ -0.0001083118
|-5.39%
|90 дни
|$ -0.0000804452756505327
|-3.84%
Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.
The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.
Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.
Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
