Информация за Melos Studio (MELOS) A paradise for pioneering musicians Online Woodstock, Utopia for music creators. Music is the most unrestrained way to propagate inspiration. We are committed to creating a self-sustaining and liberated ecosystem for pioneer music. Our DAO governance makes sure every creator is treated fairly and their music inspiration can grow. Официален уебсайт: https://melos.studio/ Купете MELOS сега!

Токеномика и анализ на цената за Melos Studio (MELOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Melos Studio (MELOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 47.53K $ 47.53K $ 47.53K Рекорд за всички времена: $ 0.422179 $ 0.422179 $ 0.422179 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Melos Studio (MELOS)

Токеномика на Melos Studio (MELOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Melos Studio (MELOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MELOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MELOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MELOS, разгледайте цената в реално време на токените MELOS!

Прогноза за цената за MELOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MELOS? Нашата страница за прогноза за цената MELOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MELOS сега!

