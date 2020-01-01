Токеномика на MELON (MELON)
What is MELON?: Melon is a specialized platform, protocol, and DAO focused on the growing MEME and Content NFTs sector.
The Melon Ecosystem has been designed to create a seamless experience for creators across Web2 and Web3 to turn social media content into collectible Content NFTs in the most authenticated way, with full provenance.
With user-friendly tools and features like direct integration with popular web2 social media platforms, simple minting interface, on-chain IP rights, splits, and more.
About the $MELON token: $MELON is the native utility token for the Melon Ecosystem that is used for:
- Governance and reward mechanism for contributions to the Melon Protocol and Ecosystem.
- Other utilities include priority access, platform features, and discounts.
Community Traction and milestones so far: Sold out Melon Pass NFT Collection (777 supply, 0.04 mint price, has since more than tripled): https://opensea.io/collection/melonpassnft
Community Traction, since the start of the $MELON token campaign (1 month):
- Twitter Growth to over 170K - https://twitter.com/melonooo_
- Discord Growth to over 250K - https://discord.gg/melonooo
- Top Community on Zealy - https://zealy.io/c/melon/questboard
- Token App Registered Users: 220K - https://melon.ooo/
- Website Active Users: 500K
Melon Platform & Protocol launched July 2023: https://app.melon.ooo/ Multiple creators have signed up to drop on Melon already, including iconic meme creators, to drop season 1 meme NFTs, like "Popeyes Kid" and "F*ck Around and Find Out", along with established web3 musicians dropping music video NFTs.
What is the maximum supply for $MELON?: 1,000,000,000 $MELON.
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MELON (MELON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на MELON (MELON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на MELON (MELON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MELON токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MELON токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Прогноза за цената за MELON
Искате ли да знаете какъв път може да поеме MELON? Нашата страница за прогноза за цената MELON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.