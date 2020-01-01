Токеномика на Mellow Man (MELLOW) Открийте ключова информация за Mellow Man (MELLOW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mellow Man (MELLOW) Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work. Официален уебсайт: https://www.furiesmellow0x69.com/ Купете MELLOW сега!

Токеномика и анализ на цената за Mellow Man (MELLOW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mellow Man (MELLOW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 412.38K Общо предлагане: $ 69.42M Циркулиращо предлагане: $ 69.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 412.38K Рекорд за всички времена: $ 0.227692 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00537357 Текуща цена: $ 0.00597384

Токеномика на Mellow Man (MELLOW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mellow Man (MELLOW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MELLOW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MELLOW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MELLOW, разгледайте цената в реално време на токените MELLOW!

