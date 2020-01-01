Токеномика на Mello AI (MELLO) Открийте ключова информация за Mello AI (MELLO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mello AI (MELLO) Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it. Официален уебсайт: https://melloai.health/ Бяла книга: https://melloai.gitbook.io/melloai-whitepaper

Токеномика и анализ на цената за Mello AI (MELLO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mello AI (MELLO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 168.97K $ 168.97K $ 168.97K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 168.97K $ 168.97K $ 168.97K Рекорд за всички времена: $ 0.00162089 $ 0.00162089 $ 0.00162089 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00016897 $ 0.00016897 $ 0.00016897 Научете повече за цената на Mello AI (MELLO)

Токеномика на Mello AI (MELLO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mello AI (MELLO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MELLO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MELLO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MELLO, разгледайте цената в реално време на токените MELLO!

