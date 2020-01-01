Токеномика на Melania Wif Hat (MWH) Открийте ключова информация за Melania Wif Hat (MWH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Melania Wif Hat (MWH) Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Официален уебсайт: https://melaniawifcoin.org/ Купете MWH сега!

Токеномика и анализ на цената за Melania Wif Hat (MWH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Melania Wif Hat (MWH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.42K $ 10.42K $ 10.42K Общо предлагане: $ 940.42M $ 940.42M $ 940.42M Циркулиращо предлагане: $ 940.42M $ 940.42M $ 940.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.42K $ 10.42K $ 10.42K Рекорд за всички времена: $ 0.0009922 $ 0.0009922 $ 0.0009922 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000915 $ 0.00000915 $ 0.00000915 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Melania Wif Hat (MWH)

Токеномика на Melania Wif Hat (MWH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Melania Wif Hat (MWH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MWH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MWH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MWH, разгледайте цената в реално време на токените MWH!

