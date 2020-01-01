Токеномика на Melancholy Jimmy (JIMMY) Открийте ключова информация за Melancholy Jimmy (JIMMY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Melancholy Jimmy (JIMMY) $JIMMY is a cryptocurrency created based on pop culture and internet memes. Unlike traditional cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, $JIMMY does not rely on robust technological foundations or practical applications. Its value primarily comes from community enthusiasm and discussions on the internet. The appeal of $JIMMY lies in its active community. Holders share jokes, memes, and various activities on social media, creating a unique culture. This sense of belonging encourages many people to participate. Официален уебсайт: https://x.com/MelancholyJimmy Купете JIMMY сега!

Токеномика и анализ на цената за Melancholy Jimmy (JIMMY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Melancholy Jimmy (JIMMY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Melancholy Jimmy (JIMMY)

Токеномика на Melancholy Jimmy (JIMMY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Melancholy Jimmy (JIMMY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JIMMY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JIMMY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JIMMY, разгледайте цената в реално време на токените JIMMY!

