Цената в реално време на Mei Solutions днес е 0.00150138 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MEI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MEI в MEXC сега.

Тези данни за токени се получават от трети лица.
Mei Solutions (MEI) Ценова графика на живо
Информация за цената за Mei Solutions (MEI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
24-часов нисък
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0
$ 0.643024
$ 0.00050999
Цената в реално време за Mei Solutions (MEI) е$0.00150138. През последните 24 часа MEI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEI е $ 0.643024, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00050999.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mei Solutions (MEI)

$ 8.76K
--
$ 1.50M
5.84M
1,000,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Mei Solutions е $ 8.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEI е 5.84M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.50M.

История на цените за Mei Solutions (MEI) USD

През днешния ден промяната в цената на Mei Solutions към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Mei Solutions към USD беше $ -0.0011780974.
През последните 60 дни промяната в цената на Mei Solutions към USD беше $ +0.0003464848.
През последните 90 дни промяната в цената на Mei Solutions към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0011780974-78.46%
60 дни$ +0.0003464848+23.08%
90 дни$ 0--

Какво е Mei Solutions (MEI)

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Mei Solutions (MEI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Mei Solutions (USD)

Колко ще струва Mei Solutions (MEI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Mei Solutions (MEI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Mei Solutions.

Проверете прогнозата за цената за Mei Solutions сега!

MEI към местни валути

Токеномика на Mei Solutions (MEI)

Разбирането на токеномиката на Mei Solutions (MEI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MEI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Mei Solutions (MEI)

Колко струва Mei Solutions (MEI) днес?
Цената в реално време на MEI в USD е 0.00150138 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MEI към USD?
Текущата цена на MEI към USD е $ 0.00150138. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Mei Solutions?
Пазарната капитализация за MEI е $ 8.76K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MEI?
Циркулиращото предлагане на MEI е 5.84M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MEI?
MEI постигна ATH цена от 0.643024 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MEI?
MEI достигна ATL цена от 0.00050999 USD.
Какъв е обемът на търговията на MEI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MEI е -- USD.
Ще се повиши ли MEI тази година?
MEI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MEI за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Mei Solutions (MEI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения.

