Информация за цената за Mei Solutions (MEI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.643024$ 0.643024 $ 0.643024 Най-ниска цена $ 0.00050999$ 0.00050999 $ 0.00050999 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Mei Solutions (MEI) е$0.00150138. През последните 24 часа MEI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEI е $ 0.643024, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00050999.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mei Solutions (MEI)

Пазарна капитализация $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Циркулиращо предлагане 5.84M 5.84M 5.84M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mei Solutions е $ 8.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEI е 5.84M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.50M.