Информация за цената за MeebitStrategy (MEEBSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00107447 24-часов висок $ 0.00112465 Рекорд за всички времена $ 0.00740641 Най-ниска цена $ 0.00107447 Промяна на цената (1ч) +0.58% Промяна на цената (1д) +3.14% Промяна на цената (7д) -27.81%

Цената в реално време за MeebitStrategy (MEEBSTR) е$0.00111594. През последните 24 часа MEEBSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00107447 до най-висока стойност $ 0.00112465, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEEBSTR е $ 0.00740641, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00107447.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEEBSTR има промяна от +0.58% за последния час, +3.14% за 24 часа и -27.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MeebitStrategy (MEEBSTR)

Пазарна капитализация $ 1.04M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.04M Циркулиращо предлагане 930.56M Общо предлагане 930,564,452.4973711

Текущата пазарна капитализация на MeebitStrategy е $ 1.04M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEEBSTR е 930.56M, като общото предлагане е 930564452.4973711. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.04M.