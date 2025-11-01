Информация за цената за MEDXT (MEDXT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00141453 $ 0.00141453 $ 0.00141453 24-часов нисък $ 0.00150781 $ 0.00150781 $ 0.00150781 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00141453$ 0.00141453 $ 0.00141453 24-часов висок $ 0.00150781$ 0.00150781 $ 0.00150781 Рекорд за всички времена $ 0.00342141$ 0.00342141 $ 0.00342141 Най-ниска цена $ 0.00058437$ 0.00058437 $ 0.00058437 Промяна на цената (1ч) +1.41% Промяна на цената (1д) +4.81% Промяна на цената (7д) +21.52% Промяна на цената (7д) +21.52%

Цената в реално време за MEDXT (MEDXT) е$0.00150583. През последните 24 часа MEDXT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00141453 до най-висока стойност $ 0.00150781, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEDXT е $ 0.00342141, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00058437.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEDXT има промяна от +1.41% за последния час, +4.81% за 24 часа и +21.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MEDXT (MEDXT)

Пазарна капитализация $ 31.46M$ 31.46M $ 31.46M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 37.71M$ 37.71M $ 37.71M Циркулиращо предлагане 20.86B 20.86B 20.86B Общо предлагане 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

Текущата пазарна капитализация на MEDXT е $ 31.46M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEDXT е 20.86B, като общото предлагане е 24997400000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 37.71M.