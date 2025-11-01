Информация за цената за Medjed (MEDJED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00042681$ 0.00042681 $ 0.00042681 Най-ниска цена $ 0.00000954$ 0.00000954 $ 0.00000954 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -16.19% Промяна на цената (7д) -16.19%

Цената в реално време за Medjed (MEDJED) е$0.0000098. През последните 24 часа MEDJED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEDJED е $ 0.00042681, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000954.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEDJED има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -16.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Medjed (MEDJED)

Пазарна капитализация $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Циркулиращо предлагане 988.44M 988.44M 988.44M Общо предлагане 988,439,455.089865 988,439,455.089865 988,439,455.089865

Текущата пазарна капитализация на Medjed е $ 9.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEDJED е 988.44M, като общото предлагане е 988439455.089865. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.69K.