Информация за цената за Medical Intelligence (MEDI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.053585 $ 0.053585 $ 0.053585 24-часов нисък $ 0.058903 $ 0.058903 $ 0.058903 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.053585$ 0.053585 $ 0.053585 24-часов висок $ 0.058903$ 0.058903 $ 0.058903 Рекорд за всички времена $ 0.267655$ 0.267655 $ 0.267655 Най-ниска цена $ 0.053585$ 0.053585 $ 0.053585 Промяна на цената (1ч) +1.08% Промяна на цената (1д) -7.40% Промяна на цената (7д) -37.96% Промяна на цената (7д) -37.96%

Цената в реално време за Medical Intelligence (MEDI) е$0.054186. През последните 24 часа MEDI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.053585 до най-висока стойност $ 0.058903, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEDI е $ 0.267655, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.053585.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEDI има промяна от +1.08% за последния час, -7.40% за 24 часа и -37.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Medical Intelligence (MEDI)

Пазарна капитализация $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

Текущата пазарна капитализация на Medical Intelligence е $ 5.42M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEDI е 100.00M, като общото предлагане е 99999980.62769. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.42M.