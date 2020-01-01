Токеномика на Media Network (MEDIA) Открийте ключова информация за Media Network (MEDIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers' centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana's Blockchain. Официален уебсайт: https://media.network/

Токеномика и анализ на цената за Media Network (MEDIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Media Network (MEDIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 164.18K $ 164.18K $ 164.18K Общо предлагане: $ 869.34K $ 869.34K $ 869.34K Циркулиращо предлагане: $ 250.00K $ 250.00K $ 250.00K FDV (оценка при пълна реализация): $ 570.92K $ 570.92K $ 570.92K Рекорд за всички времена: $ 312.25 $ 312.25 $ 312.25 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.135377 $ 0.135377 $ 0.135377 Текуща цена: $ 0.656663 $ 0.656663 $ 0.656663 Научете повече за цената на Media Network (MEDIA)

Токеномика на Media Network (MEDIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Media Network (MEDIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEDIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEDIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEDIA, разгледайте цената в реално време на токените MEDIA!

