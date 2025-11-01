Информация за цената за MechaOs (MECHA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00156045 $ 0.00156045 $ 0.00156045 24-часов нисък $ 0.00163779 $ 0.00163779 $ 0.00163779 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00156045$ 0.00156045 $ 0.00156045 24-часов висок $ 0.00163779$ 0.00163779 $ 0.00163779 Рекорд за всички времена $ 0.01286063$ 0.01286063 $ 0.01286063 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.44% Промяна на цената (1д) -0.86% Промяна на цената (7д) +86.66% Промяна на цената (7д) +86.66%

Цената в реално време за MechaOs (MECHA) е$0.00156801. През последните 24 часа MECHA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00156045 до най-висока стойност $ 0.00163779, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MECHA е $ 0.01286063, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MECHA има промяна от -1.44% за последния час, -0.86% за 24 часа и +86.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MechaOs (MECHA)

Пазарна капитализация $ 156.90K$ 156.90K $ 156.90K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 156.90K$ 156.90K $ 156.90K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на MechaOs е $ 156.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MECHA е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 156.90K.