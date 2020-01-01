Токеномика на Mead (MEAD) Открийте ключова информация за Mead (MEAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mead (MEAD) Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more Официален уебсайт: https://rootsfi.com/ Купете MEAD сега!

Токеномика и анализ на цената за Mead (MEAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mead (MEAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 655.29K $ 655.29K $ 655.29K Общо предлагане: $ 640.26K $ 640.26K $ 640.26K Циркулиращо предлагане: $ 640.26K $ 640.26K $ 640.26K FDV (оценка при пълна реализация): $ 655.29K $ 655.29K $ 655.29K Рекорд за всички времена: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Текуща цена: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Научете повече за цената на Mead (MEAD)

Токеномика на Mead (MEAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mead (MEAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEAD, разгледайте цената в реално време на токените MEAD!

