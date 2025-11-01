Информация за цената за ME GUSTA (MEGUSTA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00006685 $ 0.00006685 $ 0.00006685 24-часов нисък $ 0.00007047 $ 0.00007047 $ 0.00007047 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00006685$ 0.00006685 $ 0.00006685 24-часов висок $ 0.00007047$ 0.00007047 $ 0.00007047 Рекорд за всички времена $ 0.00066165$ 0.00066165 $ 0.00066165 Най-ниска цена $ 0.00006036$ 0.00006036 $ 0.00006036 Промяна на цената (1ч) +0.47% Промяна на цената (1д) +4.21% Промяна на цената (7д) +3.66% Промяна на цената (7д) +3.66%

Цената в реално време за ME GUSTA (MEGUSTA) е$0.00007001. През последните 24 часа MEGUSTA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00006685 до най-висока стойност $ 0.00007047, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEGUSTA е $ 0.00066165, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006036.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEGUSTA има промяна от +0.47% за последния час, +4.21% за 24 часа и +3.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ME GUSTA (MEGUSTA)

Пазарна капитализация $ 70.22K$ 70.22K $ 70.22K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 70.22K$ 70.22K $ 70.22K Циркулиращо предлагане 997.68M 997.68M 997.68M Общо предлагане 997,681,917.632939 997,681,917.632939 997,681,917.632939

Текущата пазарна капитализация на ME GUSTA е $ 70.22K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEGUSTA е 997.68M, като общото предлагане е 997681917.632939. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 70.22K.