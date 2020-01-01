Токеномика на MCH Coin (MCHC) Открийте ключова информация за MCH Coin (MCHC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MCH Coin (MCHC) MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf. Официален уебсайт: https://www.mycryptoheroes.net/

Токеномика и анализ на цената за MCH Coin (MCHC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MCH Coin (MCHC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Общо предлагане: $ 37.75M $ 37.75M $ 37.75M Циркулиращо предлагане: $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Рекорд за всички времена: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02249158 $ 0.02249158 $ 0.02249158 Текуща цена: $ 0.02878721 $ 0.02878721 $ 0.02878721 Научете повече за цената на MCH Coin (MCHC)

Токеномика на MCH Coin (MCHC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MCH Coin (MCHC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MCHC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MCHC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MCHC, разгледайте цената в реално време на токените MCHC!

Прогноза за цената за MCHC Искате ли да знаете какъв път може да поеме MCHC? Нашата страница за прогноза за цената MCHC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MCHC сега!

