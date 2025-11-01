БорсаDEX+
Цената в реално време на McFlamingo Token днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MCFL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MCFL в MEXC сега.

Повече за MCFL

MCFLценова информация

Какво представлява MCFL

Официален уебсайт на MCFL

Токеномика на MCFL

MCFL ценова прогноза

McFlamingo Token Лого

McFlamingo Token цена (MCFL)

Не се намира в списъка

1 MCFL към USD - цена в реално време:

--
----
+1.80%1D
USD
McFlamingo Token (MCFL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:19:20 (UTC+8)

Информация за цената за McFlamingo Token (MCFL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.81%

-2.99%

-2.99%

Цената в реално време за McFlamingo Token (MCFL) е--. През последните 24 часа MCFL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MCFL е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MCFL има промяна от -- за последния час, +1.81% за 24 часа и -2.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за McFlamingo Token (MCFL)

$ 32.07K
$ 32.07K$ 32.07K

--
----

$ 40.93K
$ 40.93K$ 40.93K

783.45M
783.45M 783.45M

999,786,829.876798
999,786,829.876798 999,786,829.876798

Текущата пазарна капитализация на McFlamingo Token е $ 32.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MCFL е 783.45M, като общото предлагане е 999786829.876798. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 40.93K.

История на цените за McFlamingo Token (MCFL) USD

През днешния ден промяната в цената на McFlamingo Token към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на McFlamingo Token към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на McFlamingo Token към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на McFlamingo Token към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.81%
30 дни$ 0-24.04%
60 дни$ 0-30.34%
90 дни$ 0--

Какво е McFlamingo Token (MCFL)

MCFL The McFlamingo token transforms the restaurant experience by turning customer and employee loyalty and rewards into a tradable asset. By using the token, customers aren’t just earning points—they’re gaining a stake in the brand’s ecosystem, which they can use, trade, or hold onto for future value. This is how it bridges both worlds.

Tokenizing the brand allows customers to have a more interactive relationship with the restaurant. Instead of just eating there, they can earn tokens through visits or special events, and those tokens might unlock discounts, exclusive meals, or even voting power on new menu items.

It also gives them a sense of ownership and community, which can keep people engaged and invested beyond just dining. That’s where the real-world value meets the digital asset

A tokenized security is more like stock in a company, while the McFlamingo token is more like a membership perk or loyalty point that also holds value. One is about ownership and investment, the other is about utility and experience.

if employees get tokens for completing tasks, those transactions are recorded on-chain. That means there’s a transparent and immutable record of their contributions.

This can create more accountability and also reward employees in a transparent way. Plus, those tokens can have real value, so it’s a new way to incentivize and keep track of productivity. It ties their efforts directly to the value they help create for the business.

It is different from a traditional employee-owned stock plan. In a stock plan, employees own shares of the company itself, and that’s regulated like any other security.

With tokenized rewards, employees aren’t owning a piece of the company’s equity. Instead, they’re earning tokens tied to specific activities or contributions. It’s more flexible and can be tailored to their role or the success of certain projects, rather than the overall company’s stock performance.

When tasks are completed and token rewards are issued on-chain, that adds to the token’s overall activity and volume. More activity generally means a healthier market, because it shows ongoing engagement.

This steady flow of transactions helps maintain liquidity, which supports price stability. If the token is constantly being earned and used, it prevents sudden price swings because there’s always movement in the market. That’s how on-chain task volume contributes to a stable price

When employees earn tokens, it’s like rewarding them with something that becomes valuable as the ecosystem grows.

If the token’s value increases because of more usage and trust, both employees and the company benefit. It’s a win-win situation if done right. To stabilize the market employees will one able to hopefully in the future stake tokens and in certain situations the restaurant can also buy back tokens if needed.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

McFlamingo Token (MCFL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за McFlamingo Token (USD)

Колко ще струва McFlamingo Token (MCFL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от McFlamingo Token (MCFL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за McFlamingo Token.

Проверете прогнозата за цената за McFlamingo Token сега!

MCFL към местни валути

Токеномика на McFlamingo Token (MCFL)

Разбирането на токеномиката на McFlamingo Token (MCFL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MCFL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно McFlamingo Token (MCFL)

Колко струва McFlamingo Token (MCFL) днес?
Цената в реално време на MCFL в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MCFL към USD?
Текущата цена на MCFL към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на McFlamingo Token?
Пазарната капитализация за MCFL е $ 32.07K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MCFL?
Циркулиращото предлагане на MCFL е 783.45M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MCFL?
MCFL постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MCFL?
MCFL достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MCFL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MCFL е -- USD.
Ще се повиши ли MCFL тази година?
MCFL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MCFL за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:19:20 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за McFlamingo Token (MCFL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

