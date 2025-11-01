БорсаDEX+
Цената в реално време на Maya World днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MAYA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MAYA в MEXC сега.

Maya World цена (MAYA)

1 MAYA към USD - цена в реално време:

$0.00027288
$0.00027288$0.00027288
+5.50%1D
mexc
USD
Maya World (MAYA) Ценова графика на живо
Информация за цената за Maya World (MAYA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.79%

+5.58%

+42.15%

+42.15%

Цената в реално време за Maya World (MAYA) е--. През последните 24 часа MAYA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAYA е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAYA има промяна от -0.79% за последния час, +5.58% за 24 часа и +42.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Maya World (MAYA)

$ 256.51K
$ 256.51K$ 256.51K

--
----

$ 272.88K
$ 272.88K$ 272.88K

939.99M
939.99M 939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Maya World е $ 256.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAYA е 939.99M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 272.88K.

История на цените за Maya World (MAYA) USD

През днешния ден промяната в цената на Maya World към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Maya World към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Maya World към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Maya World към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+5.58%
30 дни$ 0+63.02%
60 дни$ 0+26.31%
90 дни$ 0--

Какво е Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Maya World (MAYA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Maya World (USD)

Колко ще струва Maya World (MAYA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Maya World (MAYA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Maya World.

Проверете прогнозата за цената за Maya World сега!

MAYA към местни валути

Токеномика на Maya World (MAYA)

Разбирането на токеномиката на Maya World (MAYA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MAYA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Maya World (MAYA)

Колко струва Maya World (MAYA) днес?
Цената в реално време на MAYA в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MAYA към USD?
Текущата цена на MAYA към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Maya World?
Пазарната капитализация за MAYA е $ 256.51K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MAYA?
Циркулиращото предлагане на MAYA е 939.99M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MAYA?
MAYA постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MAYA?
MAYA достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MAYA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MAYA е -- USD.
Ще се повиши ли MAYA тази година?
MAYA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MAYA за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Maya World (MAYA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

