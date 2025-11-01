Информация за цената за Maya World (MAYA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.79% Промяна на цената (1д) +5.58% Промяна на цената (7д) +42.15% Промяна на цената (7д) +42.15%

Цената в реално време за Maya World (MAYA) е--. През последните 24 часа MAYA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAYA е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAYA има промяна от -0.79% за последния час, +5.58% за 24 часа и +42.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Maya World (MAYA)

Пазарна капитализация $ 256.51K$ 256.51K $ 256.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 272.88K$ 272.88K $ 272.88K Циркулиращо предлагане 939.99M 939.99M 939.99M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Maya World е $ 256.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAYA е 939.99M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 272.88K.