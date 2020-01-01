Токеномика на Maya Protocol (CACAO) Открийте ключова информация за Maya Protocol (CACAO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Maya Protocol (CACAO) Maya Protocol is a Cosmos SDK-based decentralized liquidity protocol that enables native swaps across blockchains in a non-custodial manner. It is a friendly fork of THORChain that maintains backward compatibility and complements it with new unique features, and innovation, such as Liquidity Nodes. Like THORChain, Maya does not peg or wrap assets, and does not use bridges. It allows users to swap real native assets, fully permissionless, no KYC, and self-custody, minimizing exposure to centralized and counterparty risks. Официален уебсайт: https://www.mayaprotocol.com/ Бяла книга: https://docs.mayaprotocol.com/ Купете CACAO сега!

Токеномика и анализ на цената за Maya Protocol (CACAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Maya Protocol (CACAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.29M $ 18.29M $ 18.29M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.29M $ 18.29M $ 18.29M Рекорд за всички времена: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00089174 $ 0.00089174 $ 0.00089174 Текуща цена: $ 0.18242 $ 0.18242 $ 0.18242 Научете повече за цената на Maya Protocol (CACAO)

Токеномика на Maya Protocol (CACAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Maya Protocol (CACAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CACAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CACAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CACAO, разгледайте цената в реално време на токените CACAO!

Прогноза за цената за CACAO Искате ли да знаете какъв път може да поеме CACAO? Нашата страница за прогноза за цената CACAO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CACAO сега!

