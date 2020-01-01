Токеномика на MAXX AI (MXM) Открийте ключова информация за MAXX AI (MXM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MAXX AI (MXM) MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out. Официален уебсайт: https://www.maxxmxm.com/ Бяла книга: https://docs.maxxmxm.com/ Купете MXM сега!

Токеномика и анализ на цената за MAXX AI (MXM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MAXX AI (MXM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 396.47K $ 396.47K $ 396.47K Общо предлагане: $ 988.45M $ 988.45M $ 988.45M Циркулиращо предлагане: $ 332.51M $ 332.51M $ 332.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Рекорд за всички времена: $ 0.134883 $ 0.134883 $ 0.134883 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00119337 $ 0.00119337 $ 0.00119337 Научете повече за цената на MAXX AI (MXM)

Токеномика на MAXX AI (MXM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MAXX AI (MXM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MXM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MXM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MXM, разгледайте цената в реално време на токените MXM!

Прогноза за цената за MXM Искате ли да знаете какъв път може да поеме MXM? Нашата страница за прогноза за цената MXM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MXM сега!

