Цената в реално време на Maxi Doge днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MAXI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MAXI в MEXC сега.

Повече за MAXI

MAXIценова информация

Какво представлява MAXI

Официален уебсайт на MAXI

Токеномика на MAXI

MAXI ценова прогноза

Maxi Doge цена (MAXI)

Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
Цената в реално време за Maxi Doge (MAXI) е--. През последните 24 часа MAXI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAXI е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAXI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +2.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Текущата пазарна капитализация на Maxi Doge е $ 194.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAXI е 420.69B, като общото предлагане е 420690000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 194.41K.

Какво е Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.

Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.

Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.

This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Колко ще струва Maxi Doge (MAXI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Maxi Doge (MAXI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Maxi Doge.

Проверете прогнозата за цената за Maxi Doge сега!

Разбирането на токеномиката на Maxi Doge (MAXI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MAXI сега!

Колко струва Maxi Doge (MAXI) днес?
Цената в реално време на MAXI в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MAXI към USD?
Текущата цена на MAXI към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Maxi Doge?
Пазарната капитализация за MAXI е $ 194.41K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MAXI?
Циркулиращото предлагане на MAXI е 420.69B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MAXI?
MAXI постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MAXI?
MAXI достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MAXI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MAXI е -- USD.
Ще се повиши ли MAXI тази година?
MAXI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MAXI за по-задълбочен анализ.
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения.

