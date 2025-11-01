Информация за цената за maxBTC (MAXBTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 54,799 $ 54,799 $ 54,799 24-часов нисък $ 142,202 $ 142,202 $ 142,202 24-часов висок 24-часов нисък $ 54,799$ 54,799 $ 54,799 24-часов висок $ 142,202$ 142,202 $ 142,202 Рекорд за всички времена $ 172,696$ 172,696 $ 172,696 Най-ниска цена $ 48,063$ 48,063 $ 48,063 Промяна на цената (1ч) -0.18% Промяна на цената (1д) +2.36% Промяна на цената (7д) +19.11% Промяна на цената (7д) +19.11%

Цената в реално време за maxBTC (MAXBTC) е$110,102. През последните 24 часа MAXBTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 54,799 до най-висока стойност $ 142,202, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAXBTC е $ 172,696, а най-ниската цена за всички времена е $ 48,063.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAXBTC има промяна от -0.18% за последния час, +2.36% за 24 часа и +19.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за maxBTC (MAXBTC)

Пазарна капитализация $ 220.43K$ 220.43K $ 220.43K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 220.43K$ 220.43K $ 220.43K Циркулиращо предлагане 2.00 2.00 2.00 Общо предлагане 2.0 2.0 2.0

Текущата пазарна капитализация на maxBTC е $ 220.43K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAXBTC е 2.00, като общото предлагане е 2.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 220.43K.