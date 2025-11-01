Информация за цената за MAX (MAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0010686 $ 0.0010686 $ 0.0010686 24-часов нисък $ 0.00119629 $ 0.00119629 $ 0.00119629 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0010686$ 0.0010686 $ 0.0010686 24-часов висок $ 0.00119629$ 0.00119629 $ 0.00119629 Рекорд за всички времена $ 0.207775$ 0.207775 $ 0.207775 Най-ниска цена $ 0.0010686$ 0.0010686 $ 0.0010686 Промяна на цената (1ч) +0.63% Промяна на цената (1д) -4.88% Промяна на цената (7д) -33.25% Промяна на цената (7д) -33.25%

Цената в реално време за MAX (MAX) е$0.00108354. През последните 24 часа MAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0010686 до най-висока стойност $ 0.00119629, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAX е $ 0.207775, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0010686.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAX има промяна от +0.63% за последния час, -4.88% за 24 часа и -33.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MAX (MAX)

Пазарна капитализация $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Циркулиращо предлагане 999.67M 999.67M 999.67M Общо предлагане 999,671,671.047674 999,671,671.047674 999,671,671.047674

Текущата пазарна капитализация на MAX е $ 1.08M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAX е 999.67M, като общото предлагане е 999671671.047674. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.08M.