Токеномика на Mavryk Network (MVRK) Открийте ключова информация за Mavryk Network (MVRK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mavryk Network (MVRK) Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi. Официален уебсайт: https://mavryk.org/ Бяла книга: https://mavryk.org/litepaper Купете MVRK сега!

Токеномика и анализ на цената за Mavryk Network (MVRK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mavryk Network (MVRK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.68M $ 34.68M $ 34.68M Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.68M $ 34.68M $ 34.68M Рекорд за всички времена: $ 0.119246 $ 0.119246 $ 0.119246 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.100977 $ 0.100977 $ 0.100977 Текуща цена: $ 0.115614 $ 0.115614 $ 0.115614 Научете повече за цената на Mavryk Network (MVRK)

Токеномика на Mavryk Network (MVRK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mavryk Network (MVRK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MVRK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MVRK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MVRK, разгледайте цената в реално време на токените MVRK!

Прогноза за цената за MVRK Искате ли да знаете какъв път може да поеме MVRK? Нашата страница за прогноза за цената MVRK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MVRK сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!