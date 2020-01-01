Токеномика на Matt Furie (MATT) Открийте ключова информация за Matt Furie (MATT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Matt Furie (MATT) $MATT is a unique digital token portrayed by his HEDZ artwork. It's created to honor the exceptional talent of Matt Furie, with unique contract 0x790814. Matt Furie (born August 14, 1979) is the creator of the Boy's Club comic series, which includes many popular internet memes like Pepe, Brett, Andy, and Landwolf. Matt Furie’s combination of artistic brilliance, cultural impact, resilience, and genuine approach to his work and fans makes him an extraordinary figure in the world of art and internet culture. LP Burned + Contract renounced + Taxes 0/0 Официален уебсайт: https://matt0x79.com/ Купете MATT сега!

Токеномика и анализ на цената за Matt Furie (MATT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Matt Furie (MATT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 311.11K $ 311.11K $ 311.11K Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (оценка при пълна реализация): $ 311.11K $ 311.11K $ 311.11K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Matt Furie (MATT)

Токеномика на Matt Furie (MATT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Matt Furie (MATT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MATT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MATT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MATT, разгледайте цената в реално време на токените MATT!

Прогноза за цената за MATT Искате ли да знаете какъв път може да поеме MATT? Нашата страница за прогноза за цената MATT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MATT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!