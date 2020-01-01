Токеномика на Matr1x Fire (FIRE) Открийте ключова информация за Matr1x Fire (FIRE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Matr1x Fire (FIRE) Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE. Официален уебсайт: https://matr1x.io/ Бяла книга: https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper/ Купете FIRE сега!

Токеномика и анализ на цената за Matr1x Fire (FIRE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Matr1x Fire (FIRE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 652.30K $ 652.30K $ 652.30K Общо предлагане: $ 965.65M $ 965.65M $ 965.65M Циркулиращо предлагане: $ 66.73M $ 66.73M $ 66.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.44M $ 9.44M $ 9.44M Рекорд за всички времена: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00920787 $ 0.00920787 $ 0.00920787 Текуща цена: $ 0.00976173 $ 0.00976173 $ 0.00976173 Научете повече за цената на Matr1x Fire (FIRE)

Токеномика на Matr1x Fire (FIRE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Matr1x Fire (FIRE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FIRE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FIRE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FIRE, разгледайте цената в реално време на токените FIRE!

Прогноза за цената за FIRE Искате ли да знаете какъв път може да поеме FIRE? Нашата страница за прогноза за цената FIRE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FIRE сега!

