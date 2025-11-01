Информация за цената за Matr1x (MAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00690581 $ 0.00690581 $ 0.00690581 24-часов нисък $ 0.00730645 $ 0.00730645 $ 0.00730645 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00690581$ 0.00690581 $ 0.00690581 24-часов висок $ 0.00730645$ 0.00730645 $ 0.00730645 Рекорд за всички времена $ 0.474276$ 0.474276 $ 0.474276 Най-ниска цена $ 0.00690581$ 0.00690581 $ 0.00690581 Промяна на цената (1ч) +0.06% Промяна на цената (1д) -3.56% Промяна на цената (7д) -18.03% Промяна на цената (7д) -18.03%

Цената в реално време за Matr1x (MAX) е$0.00703401. През последните 24 часа MAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00690581 до най-висока стойност $ 0.00730645, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAX е $ 0.474276, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00690581.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAX има промяна от +0.06% за последния час, -3.56% за 24 часа и -18.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Matr1x (MAX)

Пазарна капитализация $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M Циркулиращо предлагане 151.35M 151.35M 151.35M Общо предлагане 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Matr1x е $ 1.07M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAX е 151.35M, като общото предлагане е 800000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.63M.